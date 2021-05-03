وزيرا الرياضة والبلديات يضعان خطة مشتركة لتحفيز الاستثمار في القطاع الرياضي

عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اجتماعاً افتراضياً، اليوم مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل لمناقشة أوجه التعاون بين الطرفين، وبحث سبل تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع الرياضي، وتحديد عدد من الفرص الاستثمارية فيها.

وتضمن الاجتماع دراسة عدد من البرامج والمبادرات المشتركة، التي ستنفذ بين الجانبين، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن بينها تطوير الملاعب والساحات البلدية داخل الأحياء السكنية، والتعاون في إقامة دورات ومسابقات رياضية مشتركة، في جميع مدن ومحافظات المملكة، بالتنسيق مع رابطة فرق الأحياء لاكتشاف وصقل المواهب الشابة، إضافة إلى بحث إمكانية توفير مواقع لإقامة مسطحات خضراء، كملاعب للتدريب أو أكاديميات لكرة القدم، وكذلك إمكانية إقامة ملاعب رياضية، بالشراكة مع القطاع الخاص في عدد من مدن المملكة.

حضر الاجتماع مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتخطيط والبرامج خالد الدغيثر، ووكيل وزارة الرياضة للتخطيط والتطوير أضواء العريفي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.