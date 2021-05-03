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الفوزان يوضح حكم من دخل المسجد والإمام يصلي التراويح وقد فاتته العشاء
متابعات الخليج 365_الرياض
أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ، حكم من دخل المسجد والإمام يصلي التراويح وقد فاتته صلاة العشاء.
إكمال الصلاة بعد تسليم الإمام
وقال الشيخ الفوزان في مقطع صوتي عبر “تويتر” رئاسة الإفتاء ، نعم يدخل معاهم بنية الفريضة فإذا سلم الإمام من صلاة التراويح يقوم ويكمل صلاته.
وأضاف الشيخ الفوزان أنه لايصح لمن فاتته الصلاة أن يصلي لوحده و المسجد فيه جماعة يصلون , موضحاً بقوله إن كان في المسجد جماعة يصلون الفريضه يصلي معاهم فإذا لم يجد أحداً يدخل مع الإمام في التروايح و إذا سلم يقوم ويكمل صلاته.
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