الفوزان يوضح حكم من دخل المسجد والإمام يصلي التراويح وقد فاتته العشاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365_الرياض

أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ، حكم من دخل المسجد والإمام يصلي التراويح وقد فاتته صلاة العشاء.

إكمال الصلاة بعد تسليم الإمام

وقال الشيخ الفوزان في مقطع صوتي عبر “تويتر” رئاسة الإفتاء ، نعم يدخل معاهم بنية الفريضة فإذا سلم الإمام من صلاة التراويح يقوم ويكمل صلاته.

وأضاف الشيخ الفوزان أنه لايصح لمن فاتته الصلاة أن يصلي لوحده و المسجد فيه جماعة يصلون , موضحاً بقوله إن كان في المسجد جماعة يصلون الفريضه يصلي معاهم فإذا لم يجد أحداً يدخل مع الإمام في التروايح و إذا سلم يقوم ويكمل صلاته.

شارك الخبر