تحديثات وخدمات جديدة لـ أوبر في السوق السعودي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أوبر عن تحديثات وخدمات جديدة لمنتجاتها في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.

وقالت الشركة، في بيان لها: “انطلق للسفر مع حجز UberX والمطارات: بعد سنة مليئة بالمتغيرات والمستجدات، فإن التخطيط المسبق يعني المزيد من راحة البال. مع Uber Reserve، يمكنك التخطيط لما يصل إلى 30 يومًا مقدمًا بكبسة زر، وكذلك طلب سائقك المفضل، وسنضمن لك لمرة واحدة: أنه في حال لم تصل رحلتك كما في الوقت المحدد، فسوف تتم إضافة رصيد Uber Cash إلى حسابك”.

إطلاق Reserve

وأضافت الشركة: “نحن نجعل تجربة الحجوزات ميسورة التكلفة بشكل أكبر من خلال توسيع ميزة “الحجز” إلى UberX في مئات المدن والقرى الأمريكية، وفي المزيد من الأماكن على مستوى البلاد هذا الصيف. ومع انتعاش السفر، نحن بصدد إطلاق Reserve في مدن مثل باريس ولندن، بالإضافة إلى أكثر من 20 مطارًا من أكثر المطارات ازدحامًا في البلاد في وقت لاحق من هذا العام … بما في ذلك المملكة العربية السعودية. هذا يعني أنك ستحصل على مزايا إضافية مثل تتبع الرحلة (بحيث يتم تنبيه سائقك بشأن الوصول المبكر وتأخير الرحلة)، ما يصل إلى 60 دقيقة من وقت الانتظار بمجرد هبوطك حتى لا تضطر إلى الاستعجال حيث يمكن أن تنزل من الطائرة وأنت متيقن من أن سيارتك بانتظارك.

حجز رحلتك بالساعة

وتتيح خدمة Hourly حجز رحلتك بالساعة، مما يوفر لك سائقًا واحدًا لرحلتك بأكملها وتوقفات غير محدودة على طول الطريق. وهذا خيار مثالي لقضاء احتياجاتك المنزلية والقيام ببعض التسوق ومقابلة صديق في الجانب الآخر من المدينة- كل ذلك في رحلة واحدة. تتوفر خدمة Hourly اليوم على Uber Black (و Premier) في أكثر من ألف مدينة وبلدة أمريكية. وسيتم تقديم خدمة Hourly إلى UberX وآلاف المدن الجديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأستراليا والهند والمملكة العربية السعودية أواخر هذا الصيف.



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