القبض على مواطن يعبث بـ أجهزة الرصد الآلي في الجوف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365 - الجوف

أعلنت شرطة منطقة الجوف، اليوم الاثنين، أنه تم القبض على مواطن إثر عبثه بعدد من أجهزة الرصد الآلي.

العبث بأجهزة الرصد الآلي

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد بن سعود النومس، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، إثر عبثه بعدد من أجهزة الرصد الآلي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

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