رئيس الأركان يزور قوتي رفحاء وحفر الباطن : أفتخر بوجودي بينكم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365_الرياض

قام معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم ، بزيارة إلى المنطقة الشمالية شملت قوة رفحاء وقوة حفر الباطن والوحدات المتقدمة التابعة لها.

ونشرت وزارة الدفاع، عبر حسابها على “تويتر” فيديو لزيارة رئيس هيئة الأركان العامة، مؤكدة أنه استمع أثناء الزيارة إلى إيجاز قدمه قادة الوحدات حول المهام والواجبات العملياتية للمنطقة، والاطلاع على سير العمل في جميع الوحدات.

مواقع العز والشرف

وقال معالي رئيس هيئة الأركان العامة في كلمة ألقاها أمام الضباط وضباط الصف من الوحدات المتقدمة المتواجدة بالمنطقة “يشرفني أن أنقل تحيات وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة شهر رمضان المبارك .

مواقف شجاعة وبطولية

وقال معاليه “أفتخر بوجودي بينكم في مواقع العز والشرف وأشاد معاليه بالمواقف الشجاعة والبطولية في الدفاع عن دينهم وملكهم ووطنهم، والتأكيد على المعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتعون به في أداء الواجبات والمهام الموكلة لهم”، وفي ختام الجولة شارك معاليه وجبة الإفطار مع الوحدات المتقدمة متمثلة في موقع مركز العوجا.

ورافق معاليه في هذه الزيارة قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.



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