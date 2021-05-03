مستشفى عسير يجري عملية استبدال مفصل للركبة باستخدام روبوت جراحي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

نجح فريق طبي في مستشفى عسير المركزي في إجراء أول عملية استبدال مفصل للركبة باستخدام الروبوت الجراحي المساعد بقيادة الدكتور زكي الحفظي استشاري العظام واستبدال المفاصل.

أول عملية جراحية من نوعها

وتم إجراء العملية لمريضة تعاني من خشونة متقدمة في مفصل الركبة اليمنى أدّى إلى محدودية حركة المريضة نتيجة للألم الشديد، وتعد هذه العملية هي أول عملية من نوعها تُعمل في مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة.

المريضة تمارس حياتها الطبيعية

وبين الفريق الطبي أن الفائدة من استخدام الروبوت الجراحي المساعد تكمُن في الحصول على دقة مقاسات المفاصل الصناعية واستقامتها.

كما أن المريضة تمكنت من الخروج من المستشفى بصحة جيدة وممارسة حياتها الطبيعية – ولله الحمد – .

بدوره أوضح رئيس قسم العظام بالمستشفى الدكتور إبراهيم مفطري أن القسم تمكن من إجراء ما يزيد عن ١٥٠ حالة استبدال مفصل خلال العام المنصرم.

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