شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى عسير يجري عملية استبدال مفصل للركبة باستخدام الروبوت الجراحي المساعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

نجح فريق طبي في مستشفى عسير المركزي في إجراء أول عملية استبدال مفصل للركبة باستخدام الروبوت الجراحي المساعد بقيادة الدكتور زكي الحفظي استشاري العظام واستبدال المفاصل .

وتم إجراء العملية لمريضة تعاني من خشونة متقدمة في مفصل الركبة اليمنى أدّى إلى محدودية حركة المريضة نتيجة للألم الشديد ، وتعد هذه العملية هي أول عملية من نوعها تُعمل في مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة .

وبين الفريق الطبي أن الفائدة من استخدام الروبوت الجراحي المساعد تكمُن في الحصول على دقة مقاسات المفاصل الصناعية وإستقامتها .

كما أن المريضة تمكنت من الخروج من المستشفى بصحة جيدة وممارسة حياتها الطبيعية - ولله الحمد - .

بدوره أوضح رئيس قسم العظام بالمستشفى الدكتور ابراهيم مفطري أن القسم تمكن من إجراء مايزيد عن ١٥٠ حالة استبدال مفصل خلال العام المنصرم.