اخبار السعوديه

مستشفى عسير يجري عملية استبدال مفصل للركبة باستخدام الروبوت الجراحي المساعد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى عسير يجري عملية استبدال مفصل للركبة باستخدام الروبوت الجراحي المساعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

نجح فريق طبي في مستشفى عسير المركزي في إجراء أول عملية استبدال مفصل للركبة باستخدام الروبوت الجراحي المساعد  بقيادة الدكتور زكي الحفظي استشاري العظام واستبدال المفاصل .

وتم إجراء العملية لمريضة تعاني من خشونة متقدمة في مفصل الركبة اليمنى أدّى إلى محدودية حركة المريضة نتيجة للألم الشديد  ، وتعد هذه العملية هي أول عملية من نوعها تُعمل في مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة .

وبين الفريق الطبي أن الفائدة من استخدام الروبوت الجراحي المساعد تكمُن في الحصول على دقة مقاسات المفاصل الصناعية وإستقامتها .

كما أن المريضة تمكنت من الخروج من المستشفى بصحة جيدة وممارسة حياتها الطبيعية - ولله الحمد - .

بدوره أوضح رئيس قسم العظام بالمستشفى الدكتور ابراهيم مفطري أن القسم تمكن من إجراء مايزيد عن ١٥٠ حالة استبدال مفصل خلال العام المنصرم.

MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا