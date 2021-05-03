حقيقة وجود شركة حكومية للتقييم العقاري

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نفت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وجود شركة حكومية للتقييم العقاري، موضحة أن ما يقوم به هم منشآت التقييم العقاري المرخصة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وما ذُكر غير دقيق.
وأوضحت أنه قريبا سيتم تفعيل اتفاقية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين مع صندوق التنمية العقاري والتي تهدف إلى حوكمة إجراءات التقييم العقاري ورفع استقلالية المقيم المعتمد.
وأشارت إلى أن المتحكم بسعر العقار هو عملية العرض والطلب، والمقيم المعتمد هو شخص مستقل ليس له علاقة بعملية البيع والشراء، وليس له مصلحة مع البائع أو المشتري، فقط يقدم رأيه المهني بناء على تقرير يأخذ بالحسبان نوع العقار ومكانه، وغيره من العوامل.
Source slaati
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