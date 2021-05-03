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علق الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى، اليوم الاثنين، على قرار إعفاءه من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وقال العيسى: “أتقدم إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين والى سمو سيدي ولي العهد بجزيل الشكر والتقدير على الثقة والدعم خلال فترة عملي رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب”. ووجه العيسى شكره لزملائه في الهيئة، متمنياً لمعالي الدكتور خالد السبتي التوفيق والسداد. Source slaati





كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق للعيسى بعد إعفاءه من منصبه بهيئة تقويم التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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