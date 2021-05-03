مدارس التربية الرقمية الأهلية تعلن وظائف تعليمية في جميع التخصصات

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تعلن مدارس التربية الرقمية الأهلية (قسم البنين) عن حاجتها لمعلمين في جميع التخصصات للعام الدراسي 1443 هـ ، وفق التفاصيل التالية : الشروط : الحصول على بكالوريوس تربوي

السن لايزيد عن 45 سنة

المقابلات : المقابلات يومن 25 / 10 / 1442 هـ من 9 صباحاً

» ترسل السيرة الذاتية على موقع المدارس على الرابط ( https://bit.ly/3nSm4xj ) » تفاصيل أكثر ( من هنــا ) Source ar8ar





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