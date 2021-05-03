شؤون الحرمين توثق الحجر الأسود بتقنية “Focus Stack Panorama”.. تعرف عليها

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الإثنين)، أنها قامت بتوثيق صور الحجر الأسود بتقنية “Focus Stack Panorama”.
وأوضحت شؤون الحرمين أن هذه التقنية عبارة عن تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج لنا صورة واحدة بأكبر دقة، مبينة أن التصوير استغرق 7 ساعات، فيما بلغ عدد الصور 1050 فوكس ستاك بانوراما، ودقة الصورة 49 ألف ميجا بكسل، ومدة المعالجة أكثر من 50 ساعة عمل.
الجدير بالذكر أن الحجر الأسود هو نقطة بداية الطواف ومنتهاه، ويقع في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة من الخارج، وهو بيضاوي الشكل، ولونه أسود مائل إلى الحمرة وقطره 30 سم.
Source akhbaar24
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