شركة فومكو للأثاث والمفروشات تعلن عن توفر وظائف شاغرة

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أعلنت شركة فومكو للأثاث والمفروشات عن توفر وظائف شاغرة في مجال المحاسبة للعمل محافظة جدة، لحملة البكالوريوس، وفق التفاصيل التالية : » الوظائف: 1 – محاسب عام

2 – محاسب تكاليف

3 – محاسب مخازن » الشروط: بكالوريوس في تخصص (المحاسبة).

خبرة 3 سنوات.

الإنجليزية جيد جداً

اتقان برنامج الإكسل بشكل ممتاز.

» للتقديم : ترسل السيرة الذاتية والشهادات الدراسية والخبرات إلى البريد الإلكتروني التالي ، مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد

( [email protected] ) . » التفاصيل ( اضغط هنا ) Source ar8ar





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