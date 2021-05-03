الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن توفر وظائف شاغرة

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف شاغرة للعمل في المدن ( الطائف ، الخرج ، تبوك ، حفر الباطن ) ، وفق التالي :
الوظائف:
1 – أخصائي علاج إشعاعي (3 وظائف)
درجة البكالوريوس في التخصص مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
مكان العمل (مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية).
2 – أخصائي أول فيزياء طبية (وظيفتان)
درجة الماجستير في التخصص مع خبرة سابقة.
مكان العمل (مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية).
3 – استشاري جلدية
درجة الدكتوراه مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
مكان العمل (إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج).
4 – منسق مكافحة عدوى (وظيفتان)
درجة البكالوريوس في التمريض أو درجة الماجستير في (مكافحة العدوى، الصحة العامة).
خبرة لا تقل عن سنة.
مكان العمل (مستشفيات القوات المسلحة بالطائف)
5 – أخصائي سمعيات
بكالوريوس في الطب ، بكالوريوس في علم السمع ، وماجستير في علم السمع
مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن)
6 – أخصائي أطفال
بكالوريوس الطب والجراحة (MBBS) من جامعة معترف بها أو تخصص أو دبلومة في طب الأطفال
مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن)
» للتقديم من خلال الرابط التالي ( http://bit.ly/2uJRnmE )
Source ar8ar
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