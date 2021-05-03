السعودية اليوم / سفير المملكة لدى ماليزيا يقيم حفل إفطار



كوالالمبور 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان، حفل إفطار، لمعالي الوزير في مكتب رئيس الوزراء للشؤون الدينية في مملكة ماليزيا داتو سري ذو الكفل أحمد البكري ومعالي نائب الوزير داتو أحمد مرزوق بن شعاري.

وقد ألقى وزير الشؤون الدينية كلمة نوه فيها بما يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - لخدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحجاج والمعتمرين.

حضر الإفطار نائب السفير سالم بن علي آل منصور والملحق العسكري العميد ركن عبد الله اليميني وعدد من الملحقين ورؤساء المكاتب وأعضاء السفارة ومسؤولين في وزارة الشؤون الدينية الماليزية.

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11:32ت م

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