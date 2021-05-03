السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 2128 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس

سجّلت بلجيكا 2128 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 995562، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24291 وفاة.

// انتهى //

11:25ت م

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بروكسل 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واسسجّلت بلجيكا 2128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و33 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 995562، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24291 وفاة.// انتهى //11:25ت م0062

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