السعودية اليوم / الهند تسجل 368147 إصابة جديدة بكورونا



نيودلهي 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 الساعة الماضية 368147 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الهندية أنها سجّلت 3417 وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 218959، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 16293003 حالات.

// انتهى //

11:24ت م

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نيودلهي 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واسسجلت الهند خلال الـ24 الساعة الماضية 368147 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 19925604 إصابات.وذكرت وزارة الصحة الهندية أنها سجّلت 3417 وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 218959، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 16293003 حالات.// انتهى //11:24ت م0060

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