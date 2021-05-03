محمد الفلاح - الإثنين 3 مايو 2021

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين 3 مايو 2021، في ماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة وفروع البنوك بالمطارات.



وتشهد البنوك المصرية، عطلة رسمية، بداية من الخميس الماضي، حتى اليوم الإثنين بمناسبة أعياد تحرير سيناء، والعمال والقيامة المجيد، وشم النسيم.

واستقر سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) سجل الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي)، وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر).

والأربعاء الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، للشهر الخامس على التوالي.

وثبتت لجنة السياسة النقدية سعر إقراض ليلة عند 9.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25%، بعد خفض الأسعار في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني.

وتتوقع مصر نمو اقتصادها 5.2% في 2021-2022 من 2.8% في السنة المالية الحالية 2020-2021.

كما تستهدف خفض العجز الكلي لميزانية السنة المالية المقبلة 2020/ 2022 إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021.

وكانت مصر وقعت تسهيلا ائتمانيا حجمه 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات مع صندوق النقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بعد أن سمحت بتراجع حاد لعملتها الجنيه.

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 40.337 مليار دولار بنهاية مارس/آذار من 40.201 مليار دولار في فبراير/شباط.

واستقر سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري عند 18.86 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع.

كما بقي سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 للبيع.

وثبت سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري مستقرا عند 21.66 جنيه للشراء و21.80 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري عند 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي عند إلى 51.81 جنيه للشراء و52.27 جنيه للبيع.