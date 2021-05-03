قانونية تحذر.. لا توافقوا على شروط التطبيقات دون قراءتها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365_الرياض

حذرت المستشارة القانونية الدكتورة وحي فاروق لقمان , من الموافقة على شروط التطبيقات والمواقع الإلكترونية دون قراءتها، مؤكدةً أن ذلك خطأ كبير، وقد يعرض المستخدم لإشكاليات أو أضرار فادحة.

وقالت وحي لقمان، إن الاتفاقية أو شروط الاستخدام التي تعرضها المواقع والتطبيقات على المستخدمين عند بدء الاستخدام أو طلب منتج؛ قد تتضمن بنودًا غير معتادة وتتفاجأ بها في موقف ما، وتسبب لك خسائر ولا تستطيع شكوى التطبيق؛ لأنك وافقت على البنود في بادئ الأمر.

قراءة بنود الاتفاقية

وأشارت لقمان خلال لقائها في برنامج “الليوان” على قناة روتانا خليجية ، إلى أن الاتفاقية قد تتضمن بنداً ينص على عدم مسؤولية المتجر حال عدم مطابقة مواصفات البضاعة المتسلمة للمطلوب.

ودعت لقمان المستخدمين إلى قراءة بنود العقد كافة جيدًا، وفي حال لم تستوعب بنداً معينًا يجب أن تتوقف وتسأل عن معنى هذا البند، لأنك قد لا تتمكن من المطالبة بحقك لاحقًا بسبب هذا البند.

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