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شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الحصيني يتوقع موعد أول أيام عيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عبدالعزيز الحصيني يتوقع موعد أول أيام عيد الفطر
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع عبدالعزيز بن محمد الحصيني الباحث في الطقس والمناخ، أن يبدأ عيد الفطر لهذا العام الخميس 13 مايو.
بداية عيد الفطر
وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “ينبغي للمسلم أن يجتهد في ما تبقى من هذا الشهر المبارك “اللهم ردنا إليك رداً جميلاً، والحسابات الفلكية تقول إن شهر رمضان لهذا العام سيكون كاملاً والخميس 1442/10/1هـ 13 مايو أول أيام عيد الفطر والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي حسب ما يردها حول ترائي الهلال”.
سماء غائمة
وتابع الحصيني: “بعض مدن الشرقية تسحروا على صوت المطر والرعد فجر اليوم الاثنين 1442/9/21هـ، الساعة 4:50، كما توقع سماء غائمة جزئياً على أجزاء من الشرقية والجنوبية وجنوب الرياض والإمارات وسلطنة عمان واليمن ولا زال للخير بقية – إن شاء الله”.
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