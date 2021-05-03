تراجع أسعار الذهب في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين، 3 مايو 2021، مع ترقب تعاملات بداية الأسبوع في البورصات العالمية.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 عند 213.16 ريال أي بقيمة (56.84 دولار).

الذهب عيار 21

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 186.51 ريال (49.74 دولار).

وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 عند 159.87 ريال (42.63 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية عند 124.34 ريال (33.16 دولار).

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