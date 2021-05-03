هبوط أسعار النفط وانخفاض العقود الآجلة بسبب كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد الموجة الثانية الكارثية من جائحة فيروس كورونا في الهند وتعافي الطلب على الوقود هناك، مما طغى على تفاؤل بشأن انتعاش قوي للطلب على الوقود بالبلاد المتقدمة والصين في النصف الثاني من العام، بحسب ما نشرت “رويترز”.

العقود الآجلة لخام برنت

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز 48 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 66.28 دولار للبرميل.

خام غرب تكساس

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 63.11 دولار للبرميل بانخفاض 47 سنتا أو 0.7 بالمئة.

يقترب إجمالي حالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند من عشرين مليونا .

وتوقع الاستطلاع الذي شمل 49 مشاركا أن يبلغ متوسط ​​سعر برنت 64.17 دولار للبرميل في 2021، ارتفاعا من متوسط الشهر الماضي عند 63.12 دولار ومتوسط ​​62.30 دولار لخام القياس منذ بداية العام.

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