78 وافداً يشهرون إسلامهم في حفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

أشهر 78 شخصاً من جنسيات مختلفة إسلامهم في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة حفر الباطن منذ بداية خلال شهر رمضان المبارك.

78 وافداً يعتنقون الإسلام

وذكر المدير التنفيذي للجمعية الشيخ ضيف الله المطيري أن عدد المسلمين منذ بداية العام الحالي بلغ 427 وافداً فيما بلغ عدد المسلمين خلال شهر رمضان 78 شخصاً من الجنسين ومن مختلف الجنسيات.

إقبال من الأهالي

وأشار المطيري إلى أن دعوة المسلمين الجدد تتم عن بعد تطبيقاً للإجراءات الاحترازية كما تتم متابعة المسلمين الجدد من خلال التواصل المستمر من قبل دعاة الجمعية البالغ عددهم 7 من مختلف الجنسيات، كما أن هناك إقبال من أهالي حفر الباطن في التواصل مع الجمعية من أجل إسلام مكفوليهم.

600 وجبة يوميًا

وأفاد المطيري أن للجمعية عدداً من المشاريع أبرزها في شهر رمضان مشروع إفطارهم في مساكنهم وهو تقديم الإفطار للوافدين في 13 موقعاً، حيث يتم يومياً توزيع 600 وجبة في حفر الباطن والقيصومة.

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