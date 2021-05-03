عام / كوريا الجنوبية تسجل 488 إصابة جديدة بكورونا

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سيئول 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 488 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 123,728 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 1,834 حالة وفاة.

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05:02ت م

0045 Source spa.gov





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