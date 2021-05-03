اتحاد السلة يُشكل لجانه.. ويُقر زيادة أندية الدوري الممتاز إلى 12 نادياً

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عقد مجلس إدارة اتحاد كرة السلة الجديد، اليوم الأحد، أول اجتماعاته “عن بعد” برئاسة غسان بن يوسف طاشكندي، الذي قدم شكره وامتنانه لأعضاء مجلس الإدارة السابق برئاسة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد.

كما قدم “طاشكندي” تهنئته لأعضاء المجلس الحالي، مطالبهم ببذل الجهد للعمل سويًا على تحقيق أهداف الاتحاد التي تتمثل في تطوير اللعبة.

وعُيِّنَ خلال الاجتماع يسار مختار نائبًا للرئيس، وشُكِّلَت اللجان العاملة في الاتحاد (اللجنة النسائية: برئاسة الجوهرة فلاتة، واللجنة الاستراتيجية برئاسة يسار مختار، ولجنة (3×3): برئاسة الدكتور غسان طاشكندي.

كما تم تعيين حمود المالكي عضواً باللجنة التنظيمية الخليجية، ولجنة المسابقات، والإحصاء برئاسة فتحي القصاب، ولجنة الحكام الرئيسة برئاسة إبراهيم الشيخي، واللجنة المجتمعية والمشاركة الجماهيرية برئاسة محمد آل زين، ونائب الرئيس دارين صبان.

وقرر “طاشكندي” تأجيل تعيين رئيس للجنة الفنية والتطوير إلى ما بعد تعيين المدير الفني للاتحاد، واللجنة الإعلامية برئاسة المهندس جعفر آل موسى، كما سيُعيَّن رئيس لجنة اللاعبين بعد انتخاب ممثل اللاعبين.

كما قرر الاتحاد السعودي لكرة السلة، زيادة عدد أندية الدوري الممتاز إلى 12 فريقًا، وزيادة عدد أندية دوري درجة الشباب الممتاز إلى 12 فريقاً، على أن تكون بآلية الهبوط والصعود على النحو التالي:

– يهبط صاحب المركز العاشر في الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى.

– يهبط صاحب المركز العاشر في دوري درجة الشباب إلى دوري المناطق.

– يهبط صاحب المركز العاشر في دوري الدرجة الأولى إلى دوري المناطق.

– يصعد كل من أصحاب المراكز (الأول والثاني والثالث) من الدوري العام للدرجة الأولى موسم 1441 – 1442 هـ للدوري الممتاز موسم 1442 – 1443 هـ.

– يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في دورة التأهيل للدرجة الثانية موسم 1441 – 1442 هـ للمشاركة في دوري الدرجة الأولى موسم 1442 – 1443 هـ.

– يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في دورة التأهيل لدرجة الشباب موسم 1441 – 1442 هـ للمشاركة في دوري شباب الممتاز موسم 1442 – 1443 هـ.

كما سيتم القيام بإعداد استراتيجية عمل للاتحاد لمدة 4 سنوات وعمل الهيكل التنظيمي وآلية العمل داخل الاتحاد وتكليف كل لجنة من اللجان العاملة بالاتحاد بوضع استراتيجية عمل لها خلال الفترة المقبلة.

Source akhbaar24

