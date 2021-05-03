أول تعليق من “الإبراهيم” و”المطيري” بعد الثقة الملكية

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قدم فيصل بن فاضل الإبراهيم، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الملكية بتعيينه وزيرًا للاقتصاد والتخطيط، سائلاً الله أن يعينه على بذل الجهد لما فيه خير الوطن الغالي.

وأكد بهذه المناسبة أن دعم وتمكين القيادة الرشيدة لمنظومة الاقتصاد والتخطيط هي الركيزة الأساس لمواصلة رحلة بناء اقتصاد مزدهر لوطننا الغالي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة.

وفي أول تعليق لها بعد صدور الأمر الملكي بتعيينها نائبة لوزير التجارة، عبرت الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري عن شكرها للثقة الملكية الغالية من لدن خادم الحرمين وولي العهد، سائلةً الله التوفيق والسداد لخدمة هذا الوطن وقيادته وأبنائه والإسهام في تعزيز مسيرة العمل التجاري في بلادنا الغالية.

Source akhbaar24

