خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا

محمد الفلاح - الإثنين 3 مايو 2021

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فجر الإثنين، عدة أوامر ملكية، بينها تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً خاصاً له بمرتبة وزير.



كما أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا بتعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

كما شملت تعيين المهندس عبدالله بن عامر السواحة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء وكذلك تعيين فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

وتضمنت أيضا تعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

وشملت كذلك إعفاء الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب وتعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي خلفا له.

وتضمنت أيضا تعيين المهندس أحمد بن محمد بن علي الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.

وضمن سياسة المملكة لتمكين المرأة، أصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا بتعيين الدكتورة إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري نائباً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

وكذلك تعيين بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.