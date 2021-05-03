التحالف العربي يدمر طائرتين مفخختين وصاروخين باليستيين باتجاه السعودية

محمد الفلاح - الإثنين 3 مايو 2021

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الأحد، تدمير طائرتين مفخختين بدون طيار وصاروخين باليستيين باتجاه المملكة.



وأشار التحالف إلى أنه تم تدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتا تجاه جازان السعودية.

ولفت التحالف العربي أيضاً في بيان، إلى أنه تم تدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه نجران السعودية أيضاً.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية دمرت في وقت سابق، طائرة بدون طيار مفخخة تم إطلاقها باتجاه المنطقة الجنوبية.