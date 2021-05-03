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«شؤون الحرمين»: توزيع 150 ألف عبوة زمزم و2400 من التمر

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الدمام - شريف احمد - تولي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سقيا ضيوف الرحمن أهمية بالغة في منظومة الخدمات المقدمة لهم, وكلّفت إدارة معنية بالإشراف على خدمات السقيا، وتوفير مياه زمزم وتعبئتها وتجهيزها لتصل للمصلين في الحرمين الشريفين بكميات كافية، وفق إجراءات تحفظ لهذا الماء المبارك جودته.

وفي تصريح لوكالة الأبناء أوضحت رئاسة المسجد النبوي ممثلة بإدارة السقيا أن الإدارة تواصل منذ بداية الشهر المبارك خدماتها بتقديم عبوات ماء زمزم على قاصدي المسجد النبوي، وأنها قامت في أول ليلة من العشر الأواخر لشهر رمضان المبارك بتوزيع أكثر من ١٥٠ ألف عبوة ماء زمزم في المسجد النبوي، و أكثر من ٢٤٠٠ عبوة تمر في ساحاته وفي سطحه، إضافة إلى قسم النساء على مدار اليوم، وعمل على تقديم خدمة السقيا 350 كادراً من منسوبي الإدارة المشرفين والعاملين باستخدام 90 حقيبة لحمل عبوات زمزم، وكذلك 15 عربة لتوزيع العبوات في أرجاء المسجد النبوي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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