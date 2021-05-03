شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ردود المواطنين بشأن وجود تلاعب في أسعار التأمين الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

رأى عدد من المواطنين، أن بعض شركات التأمين الصحي لديها تلاعب بالأسعار، فبعضها يرفع أسعار اشتراك التأمين السنوي، إضافة إلى عدم تغطية أدوية معينة.

وقال مواطن: "صادفت رفض أدوية عالية الأسعار بيحسبوا لي الأشياء الرخصية، واتحمل أنا التكلفة العالية".

وأشار البعض إلى وجود جشع من بعض مستشفيات القطاع الخاص، عند علمهم بوجود تأمين للمراجع.

ولفتت مواطنة إلى أن هناك بعض الأشخاص يستخدمون تأمين أشخاص آخرين، لسحب أدوية وأجهزة طبية.