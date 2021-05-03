شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق للعيسى بعد إعفاءه من منصبه بهيئة تقويم التعليم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): علق الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى، اليوم الاثنين، على قرار إعفاءه من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب. علق الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى، اليوم الاثنين، على قرار إعفاءه من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب. وقال العيسى: "أتقدم إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين والى سمو سيدي ولي العهد بجزيل الشكر والتقدير على الثقة والدعم خلال فترة عملي رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب". ووجه العيسى شكره لزملائه في الهيئة، متمنياً لمعالي الدكتور خالد السبتي التوفيق والسداد. اقرأ أيضا: