محمد نور يوجّه رسالة تحدٍّ إلى الهلال والشباب: الدوري هذا الموسم للاتحاد (فيديو)

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وجّه لاعب الاتحاد والمنتخب الوطني السابق، محمد نور، رسالة تحدٍّ إلى نادي الهلال والشباب، بشأن تتويج الفريق بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال محمد نور في مكالمة مع لاعب الشباب والاتحاد والنصر السابق نايف هزازي، إن نادي الاتحاد، سيتوج بلقب دوري المحترفين هذا الموسم.
ويحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، خلف الهلال صاحب الصدارة بـ48 نقطة متساوياً مع الشباب الوصيف.
ويستعد لمواجهة نظيره ضمك يوم السبت 15 مايو الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
Source akhbaar24
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