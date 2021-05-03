قصة شاب سعودي ترك وظيفته وتفرغ لتأسيس علامته التجارية لمشروبات بمذاق التمر (فيديو)

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روى شاب سعودي قصة تركه وظيفته، من أجل تأسيس علامة تجارية خاصة به، متخصصة في إنتاج مشروبات طبيعية بمذاق التمر، لشغفه وحبه لهذا المجال.

وقال الشاب عبدالله ابن عميرة، خلال مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن المشروبات المنتجة تتنوع بين مشروب المانجو بالتمر والفانيلا بالتمر والكوكتيل وغيرها، وسعر المنتج الواحد 16 ريالاً.

وأضاف أنه فكر في تصدير منتجات تعبر عن هوية المملكة التي تعتبر من أكبر الدول المصدرة للتمور، حيث تقوم فكرة مشروعه على مزج التمر في أغلب المشروبات من عصيرات وشوفان وحلويات، لافتًا إلى أن علامات تجارية وإقليمية متخصصة في هذا المجال اقتحمت السوق السعودي.

وكشف أن العاملين في المشروع جميعهم من أبناء الوطن وشركات التوريد التي تم التعاقد معها أيضاً سعودية، لافتًا إلى أنه يعتزم إطلاق مشروع “ميني جوس تراك” ليتم توزيعه في مختلف أحياء المملكة خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أنه يبحث حالياً عن شركة متخصصة في قطاع الأغذية لعقد شراكة معها، والتوسع محلياً وإقليمياً.

Source akhbaar24

