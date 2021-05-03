عام / الإبراهيم يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً للاقتصاد والتخطيط

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الرياض 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس

رفع معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على الثقة الملكية بتعيينه وزيراً للاقتصاد والتخطيط، داعياً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر وأن يعينه على بذل الجهد لما فيه خير الوطن الغالي.

وقال معاليه : ” إن دعم وتمكين القيادة الرشيدة لمنظومة الاقتصاد والتخطيط هي الركيزة الأساس لمواصلة رحلة بناء اقتصاد مزدهر لوطننا الغالي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة”.

كما أعرب معاليه عن شكره لمعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان على جهوده خلال الفترة الماضية متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

// انتهى //

06:16ت م

0050 Source spa.gov





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