مَن هو “بدر الهداب” مساعد وزير التجارة الجديد؟

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عبر بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب، المعين حديثًا بموجب أمر ملكي، في منصب مساعد وزير التجارة بالمرتبة الممتازة، عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على الثقة الملكية.

وأكد أنه سيعمل ليكون عند حسن ظن ولاة الأمر، داعيًا الله أن يعينه على بذل الجهد لخدمة الوطن الغالي، وأن يسهم في دعم مسيرة العمل التجاري في المملكة، والارتقاء لما يحقق التطلعات ويفي بخدمة أبناء هذا الوطن.

“والهداب” حاصل على درجة الماجستير في القانون التجاري، وصدرت له أربع مقالات علمية محكمة في مجلات قانونية أوروبية حول حماية أقلية المساهمين، وضعف الشفافية في هيئة الفصل في منازعات منظمة التجارة العالمية، ودستورية التجارة الحرة في مجلس التعاون، والسياسة التجارية الأوروبية المشتركة.

وعُين في سنة 2016م وكيلاً لوزارة التجارة للسياسات والأنظمة، وساهم في تطوير البيئة التشريعية والتجارية من خلال الإشراف على إعداد وتطوير الأنظمة واللوائح في مجالات التجارة والاستثمار والشركات وحماية المستهلك والمهن الحرة وغيرها.

وتولى مهام الإشراف على أعمال الوكالة المساعدة للشؤون القانونية بوزارة التجارة، والإشراف على أعمال اللجان شبه القضائية ولجان المعرفة والسياسات والصياغة القانونية.

كما يرأس لجنة الإفلاس، وعضوية المجلس الاستشاري لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، وعضوية لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وعضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاميين “سابقًا”.

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