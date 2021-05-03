صقور المستقبل “الأبيض” يُتوج بكأس الأبطال الدولية (فيديو وصور)

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نجح فريق صقور المستقبل “الأبيض” في التتويج بلقب كأس الأبطال الدولية، بعد الفوز على نظيره “الأخضر”، بركلات الترجيح، في المباراة الختامية للنسخة السعودية من الكأس التي ينظمها برنامج الابتعاث السعودي.

افتتح فريق “الأبيض” التسجيل بالهدف الأول في الدقيقة (51) عن طريق لاعبه أسامة مبارك، قبل أن يدرك فريق “الأخضر” هدف التعادل عن طريق اللاعب عمر داخل في الدقيقة (73).

وانتهى شوطا المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لفريق الأبيض، ليتوج بلقب كأس الأبطال.

ونال جائزة أفضل لاعب بنهائي الأبطال النجم أسامة المبيريك لاعب فريق “الأبيض”، فيما حصل على جائزة هداف البطولة، عمر داخل، نجم فريق “الأخضر”.

وكان الفريقان تأهلا للمباراة النهائية بعد أن تصدرا مجموعتيهما خلال دور المجموعات بـ 4 نقاط، حيث تمكّن صقور المستقبل “الأبيض” من الفوز على الفتح، ومن ثم تعادل مع القادسية بهدف لكل منهما، فيما تأهل صقور المستقبل “الأخضر” بعد فوزه على النصر وتعادله مع الاتفاق 3-3.

يذكر أن كأس الأبطال الدولية انطلق منذ 20 أبريل الماضي، بمشاركة أندية الاتفاق، الفتح، القادسية، النصر، وفريقين مثلا برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم “أبيض – أخضر”.

Source akhbaar24

