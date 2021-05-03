منصة “إحسان” تتيح دفع قيمة “زكاة الفطر” من خلالها

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أعلنت منصة إحسان، مساء الأحد، إتاحة إمكانية دفع زكاة الفطر من خلالها، على أن تتكفل بإخراجها في موعدها الشرعي، مبينة أن العملية تستغرق فقط 30 ثانية عبر المنصة.
وأوضحت أن عملية دفع زكاة الفطر عبر منصتها تتم كالتالي:
– الدخول إلى المنصة، ثم اختيار خانة “زكاة الفطر”.
– اختيار المنطقة الإدارية لإيصال زكاة الفطر فيها.
– تحديد عدد الأفراد لإخراج زكاة الفطر عنهم.
– اختر “إخراج زكاتك”.
– ادفع قيمة زكاة الفطر بطريقة الدفع التي تناسبك.
Source akhbaar24
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