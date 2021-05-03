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شاهد.. أداء صلاة التهجد في أول ليالي العشر الأواخر من رمضان بالحرم المكي.. ودعاء مؤثر للسديس

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22b50d728d.jpgأدى المصلون صلاة التهجد في أول ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام، وذلك للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق “توكلنا”، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأظهر مقطع فيديو، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس اليوم (الإثنين)، وهو يؤم جموع المصلين في الحرم المكي في أول صلاة تهجد من العشر الأواخر من رمضان ويدعو للمسلمين بالصلاح والهداية والمغفرة سائلا الله بتأثر أن يتقبل صالح الأعمال منهم في شهر رمضان.

وظهر التزام المصلين المسموح لهم بأداء الصلاة في المسجد الحرام بقواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية؛ للحد من تفشي .

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Source akhbaar24


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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