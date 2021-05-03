تفخيخ الأتراك للمسجد النبوي

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‏???? | في آخر حلقات هذا الموسم من ‎#آثار_الوجع_العثماني نروي لكم قصة الخروج المُذل لآخر طواغيت الدولة البائدة ‎#فخري_باشا من الجزيرة العربية، بعد أن أقدم على أبشع فعلٍ استحق على إثره تسمية أبرهة التركي واقعة تفخيخ المسجد النبوي في الحلقة 20 من ‎#العصملي





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