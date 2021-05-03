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وزير الاقتصاد والتخطيط: دعم القيادة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مزدهر

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الدمام - شريف احمد - رفع فيصل بن فاضل الإبراهيم، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الثقة الملكية بتعيينه وزيراً للاقتصاد والتخطيط، داعياً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر وأن يعينه على بذل الجهد لما فيه خير الوطن الغالي.

وقال : " إن دعم وتمكين القيادة الرشيدة لمنظومة الاقتصاد والتخطيط هي الركيزة الأساس لمواصلة رحلة بناء اقتصاد مزدهر لوطننا الغالي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة".

كما أعرب عن شكره لمعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان على جهوده خلال الفترة الماضية متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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