شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الفضاء: نواصل الريادة والابتكار بدعم القيادة الحكيمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع معالي المهندس عبدالله السواحه أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على الثقة الملكية بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

وقال معاليه: "إن الدعم والتمكين الذي يحظى به قطاع الفضاء من لدن القيادة الحكيمة سيكون عوناً بعد توفيق الله لمواصلة رحلة الريادة والابتكار لوطننا الحبيب"، مؤكداً أن العقول المبدعة والكفاءات الشابة من أبناء وبنات الوطن ستكون محور بناء مستقبل مشرق للمملكة في صناعة الفضاء وتقنياته ليكون هذا القطاع رافداً مهما لاقتصاد وطني متنوع ومستدام.