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رياح وأمطار رعدية على المدينة حتى الـ 9 مساءً

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شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأمطار رعدية على المدينة حتى الـ 9 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن سحبا رعدية ممطرة, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات العيص والمهد ووادي الفرع، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الثانية ظهرا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

وأصدر المركز أيضاً تنبيهًا تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة العلا، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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