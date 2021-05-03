شكرا لمتابعة خبر عن السيرة الذاتية لفيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بتعيين فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

وحصل الإبراهيم على درجة ماجستير إدارة الأعمال من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إضافة إلى درجة البكالوريوس في الاقتصاد، والبكالوريوس في المحاسبة من جامعة ولاية بنسلفانيا.

وشغل الإبراهيم عدة مناصب منها، منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة في 2018، والمشرف على أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط .

كما شغل منصب أمين مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، إضافة إلى شغل العديد من الأدوار الرئيسية في شركة أرامكو، بما في ذلك نائب رئيس شركة أرامكو للتطوير، ورئيس عمليات الاندماج والاستحواذ في تطوير الأعمال الجديدة.

وعين مدير مشروع مجمع الملك سلمان العالمي للخدمات والصناعات البحرية برأس الخير للشؤون التجارية والمالية، ومدير مشروع صفقة اندماج عمليات وأسطولي شركة فيلا والبحري.

وشغل الإبراهيم منصب مستشار في وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية بين 2016 و 2018، ومستشار في الديوان الملكي السعودي بين 2016 و 2018.