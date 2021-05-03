شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أداء صلاة التهجد في أول ليالي العشر الأواخر بالمسجد الحرام والنبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أدى المصلون صلاة التهجد في أول ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام، والمسجد النبوي، وذلك للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا. أدى المصلون صلاة التهجد في أول ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام، والمسجد النبوي، وذلك للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا. وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتنظيم دخول المصلين والمعتمرين عبر مراقبين موزعين على الممرات الرئيسة والفرعية، وذلك لضمان سهولة الحركة والتنقل وتحقيق متطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل المسجد الحرام.