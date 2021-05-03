شكرا لمتابعة خبر عن أمر ملكي بتعيين إيمان المطيري نائباً لوزير التجارة والصويان محافظاً للحكومة الرقمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- أمرا ملكيا بتعيين معالي الدكتورة ايمان بنت هباس بن سلطان المطيري نائباً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة، والاستاذ بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعداً للوزير بالمرتبة الممتازة.

كما أصدر خادم الحرمين أمرا ملكيا بتعيين المهندس أحمد بن محمد بن علي الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.