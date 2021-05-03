عبدالله السواحة يرفع الشكر للقيادة على الثقة الملكية بتعيينه رئيساً للهيئة السعودية للفضاء

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رفع المهندس عبدالله السواحة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الملكية بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء. وأكد السواحة أن الدعم والتمكين الذي يحظى به قطاع الفضاء من قيادة البلاد سيكون عوناً لمواصلة رحلة الريادة والابتكار لوطننا الحبيب. وشدد على أن العقول المبدعة والكفاءات الشابة من أبناء وبنات الوطن ستكون محور بناء مستقبل مشرق للمملكة في صناعة الفضاء وتقنياته ليكون هذا القطاع رافداً مهماً لاقتصاد وطني متنوع ومستدام. Source akhbaar24





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