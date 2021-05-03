“مورايس” وطاقمه المساعد يصلون الرياض لقيادة الهلال (صور)

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أعلن نادي الهلال، عن وصول المدير الفني البرتغالي خوسيه مورايس، وطاقمه المساعد، استعدادًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري.
وقال الهلال في وقت سابق، إن الإدارة أنهت الاتفاق مع مورايس وطاقمه الفني المساعد، بدلًا من المدير الفني للفريق الأول البرازيلي روجيرو ميكالي.
ويملك مورايس خبرة كبيرة بعضها في المملكة، وكانت آخر تجاربه التدريبية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيونبوك الكوري الجنوبي، وقاده لتحقيق لقب الدوري المحلي مرتين، ولقب كأس كوريا، وحصد جائرة أفضل مدرب في كوريا الجنوبية العام 2019.
Source akhbaar24
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