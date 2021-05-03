“التعاون الإسلامي” تستنكر الهجمات الحوثية الفاشلة على المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة

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أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين للمحاولات العدائية الحوثية الفاشلة بإطلاق صاروخين باليستيين وطائرات مسيرة (مفخخة) بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها، وذلك وفق ما أعلنه فجر اليوم تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأكد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي للممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يمدها بالمال والسلاح، والتي تعتبر (جرائم حرب)، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
وجدد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
Source akhbaar24
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