القبض على مواطنين لثبوت ضلوعهما في سرقة 9 مركبات من عدة مواقع بجدة (فيديو)

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ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطنين ثبت تورطهما في سرقة 9 مركبات من مواقع مختلفة بمحافظة جدة، وذلك ضمن الجهود الأمنية في متابعة قضايا الاعتداء على الأموال والقبض على مرتكبيها.

وأوضح حساب “سناب الداخلية”، أن المتهمين ارتكبا وقائع السرقة بذات النمط والسلوك الإجرامي، وبسماع أقوالهما أقرا بما نسب إليهما، وجرى استكمال الإجراءات الأولية بحقهما تمهيداً لإحالتهما للنيابة العامة.

Source akhbaar24

