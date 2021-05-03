“الدفاع المدني” يدعو لتوخي الحيطة من هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين لضرورة توخي الحيطة والحذر، لاحتمالية هطول أمطار رعدية قد تؤدي لجريان السيول ابتداءً من اليوم (الإثنين) وحتى الجمعة القادمة على بعض مناطق المملكة.

وقالت المديرية إنه وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد فإنه يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة قد تؤدي لجريان السيول تتأثر بها مناطق عسير والباحة وجازان ومكة المكرمة، بينما ستكون الأمطار متوسطة في مجملها على منطقة نجران.

وشددت على أهمية أخذ الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة؛ حفاظاً على سلامة الجميع.

Source akhbaar24

