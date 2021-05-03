الولايات المتحدة تسجل 667 وفاة و45283 إصابة جديدة بكورونا

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 45283 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و667 وفاة . وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 32.191.342 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 573.780 حالة وفاة. Source akhbaar24





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